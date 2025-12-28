وفاة جد الفنان حمزة العيلي

أعلن الفنان حمزة العيلي عن وفاة جده محمود يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حمزة :"جدي الحبيب محمود يوسف ربنا يرحمك و يحسن إليك ويسكنك جنة الفردوس ويجمعك مع النبيين والصديقين والشهداء ويصبر إخوتي أحمد و مصطفى و عبده ويصبر كل العائلة

لله الدوام و إنا إليه راجعون".



وكان قد علق الفنان حمزة العيلي، على تصريحات الإعلامية ياسمين عز التي أطلقتها مؤخرا وهاجمت فيها الفنان محمد صبحي.



وكتب العيلي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عاوز بس أوضح للناس المحترمين المهتمين بما أكتب إني مش لازم أعلق على كل حاجة بتحصل وأغلب الوقت بكون في شغلي وبيفوتني حجات كتير لو اتكلمت بعدها لا هتزود ولا هتنقص ولكن عشان في ناس كتير بعتتلي عن موضوع الأستاذ والفنان والنجم الكبير المثقف المدرسة محمد صبحي واني ليه ساكت”.