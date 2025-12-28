وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن قضية المياة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أنه لا تفريط في حقوق مصر المائية ولا حتى في قطرة واحدة.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي بخصوص السد وحقوق مصر المائية، وصل إلى طريق مسدود ومن ثم سيكون من العبث أن يتم الدخول في مفاوضات أخرى، خاصة أنه استنزفنا 13 سنة من المفاوضات ولم يكن هناك جدية من الطرف الآخر ولم توصلنا إلى أي شيء.

وتابع وزير الخارجية، أنه سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقًا لما كفله القانون الدولي بحق الدول، مؤكدا أنه لو حدث فمن حقنا طبقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي فسيكون لنا الحق أن نحمي مصالحنا المائية.