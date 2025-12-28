وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة، مشيرا إلى أن مشكلتنا الوحيدة في الحوض الشرقي مع إثيوبيا، ولكن نحن علاقتنا تاريخية مع الشعب الإثيوبي وعندنا علاقات شديدة الأهمية مع إثيوبيا على مدار التاريخ.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه نحن مؤخرًا مع دول الحوض الجنوبي، تم طرح 34 مشروع مائي بما في ذلك سدود ووافقنا عليها تمامًا لأنها لا تمثل ضرر على حقوقنا المائية.

وتابع وزير الخارجية، أن الحق في في صالحنا وفي جانبنا وأيضًا القانون في جانبنا، مؤكدا أنه كان هناك عملية تشاورية تم إطلاقها بين ما في إطار صيغة قانونية، وهناك أربع دول لم توقع ولم تصدق، وهي مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا وأيضًا السودان.