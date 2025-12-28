قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل 1-1 يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقا لما كفله القانون الدولي
هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا

محمود محسن

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة، مشيرا إلى أن مشكلتنا الوحيدة في الحوض الشرقي مع إثيوبيا، ولكن نحن علاقتنا تاريخية مع الشعب الإثيوبي وعندنا علاقات شديدة الأهمية مع إثيوبيا على مدار التاريخ.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه نحن مؤخرًا مع دول الحوض الجنوبي، تم طرح 34 مشروع مائي بما في ذلك سدود ووافقنا عليها تمامًا لأنها لا تمثل ضرر على حقوقنا المائية.

وتابع وزير الخارجية، أن الحق في في صالحنا وفي جانبنا وأيضًا القانون في جانبنا، مؤكدا أنه كان هناك عملية تشاورية تم إطلاقها بين ما في إطار صيغة قانونية، وهناك أربع دول لم توقع ولم تصدق، وهي مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا وأيضًا السودان.

