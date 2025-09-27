هاني شاكر يحيي حفلا فى الأوبرا بمناسبة احتفالات أكتوبر

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا غنائيا يو 6 أكتوبر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووسط أجواء احتفالية ساحرة، شهد مسرح البالون بالعجوزة حفلًا فنيًا مميزًا جمع بين روعة الفن الشعبي وأصالة الطرب العربي، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبرعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

حفل هاني شاكر

افتتح الحفل بعروض استعراضية مبهجة قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية، بقيادة د.ايناس عبد العزيز بتابلوهاتها المميزة مثل الأقصر بلدنا وحلاوة شمسنا وإسكندراني والنوبة وغيرها وسط تفاعل جماهيري كبير وتصفيق حار.

ثم صعد النجم الكبير هاني شاكر في الفصل الثاني ليُشعل المسرح بباقة من أجمل أغانيه التي عشقها الجمهور عبر السنين، منها:

بحبك أنا، لو روحت بعيد، بحبك يا غالي، شاور، وأديتك ورد، وغلطه ..وغيرها من روائعه،

شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، حيث امتلأت قاعة المسرح بمحبي الفن الراقي، وتزينت الوجوه بالفرحة والانبهار، في ليلة فنية خالدة رسمت البهجة في قلوب الجميع.