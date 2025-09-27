رحلة «وهابيات» تتواصل بمعهد الموسيقى.. تفاصيل

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقديم سلسلة “وهابيات” خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 28 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، والذى يأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة لصون التراث.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منها “آه لو تعرف، القريب منك، اسأل دموع عينيا، من قد إيه كنا هنا، لا مش أنا اللى أبكى، على بالى يا ناسينى، يا مسافر وحدك، ع اليادى، مرسال الهوى، فى يوم وليلة، انت عمرى”، أداء آية عبد الله، وأشرف وليد، وأحمد عادل، وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات “وهابيات” تأتى فى إطار دور وزارة الثقافة والأوبرا الرامى إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع، وإعادة صياغة الوعى من خلال المؤلفات الخالدة لرواد ورموز النغم العربى.

حفل وائل القشني

من ناحية أخرى، يحيي المطرب وائل الفشني حفلا غنائياً يوم الجمعة المقبل 3 أكتوبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه والمقطوعات والأناشيد الدينية التي يقدمها.

يقدم خلال الحفل: "أكاد من فرط الجمال، أدعوكَ في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، كنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي، أشتاق يا الله عيني لغير جمالكم.