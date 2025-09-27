قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
رحلة «وهابيات» تتواصل بمعهد الموسيقى.. تفاصيل

وهابيات
وهابيات
أحمد إبراهيم

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقديم سلسلة “وهابيات” خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 28 سبتمبر  على مسرح معهد الموسيقى العربية، والذى يأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة لصون التراث. 

يتضمن البرنامج مختارات من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منها “آه لو تعرف، القريب منك، اسأل دموع عينيا، من قد إيه كنا هنا، لا مش أنا اللى أبكى، على بالى يا ناسينى، يا مسافر وحدك، ع اليادى، مرسال الهوى، فى يوم وليلة، انت عمرى”، أداء آية عبد الله، وأشرف وليد، وأحمد عادل، وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات “وهابيات” تأتى فى إطار دور وزارة الثقافة والأوبرا الرامى إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع، وإعادة صياغة الوعى من خلال المؤلفات الخالدة لرواد ورموز النغم العربى.

حفل وائل القشني 

من ناحية أخرى، يحيي المطرب وائل الفشني حفلا غنائياً يوم الجمعة المقبل 3 أكتوبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه والمقطوعات والأناشيد الدينية التي يقدمها.

يقدم خلال الحفل: "أكاد من فرط الجمال، أدعوكَ في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، كنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي، أشتاق يا الله عيني لغير جمالكم.

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام حازم القصبجى محمد عبد الوهاب حفلات وهابيات

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

