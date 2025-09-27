باسم يوسف يكشف عن حقيقة عودته إلى مصر

علق الإعلامي باسم يوسف، على شائعات عرضه برنامج تلفزيوني جديد على الشاشات المصرية.

وكتب باسم يوسف عبر حسابه على فيسبوك: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر هتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

وتابع: “هكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر”.

وأضاف: “هنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وهنقول شوية حكايات لطيفة عن ماوراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها أسرار تنشر لاول مرة (او لتاني مرة عادي)، اكشن، دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة”.

واختتم: “أما موضوع إني واخد ٢٢ مليون جنيه ده فبصراحة ده خبر عجيب جدا يا ريت نتحرى الدقة. أنا واخد ٢٢ مليون دولار. عيب كده”.