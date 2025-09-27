قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI
بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
فن وثقافة

باسم يوسف يكشف عن حقيقة عودته إلى مصر

باسم يوسف
باسم يوسف
سارة عبد الله

علق الإعلامي باسم يوسف، على شائعات عرضه برنامج تلفزيوني جديد على الشاشات المصرية. 

وكتب باسم يوسف عبر حسابه على فيسبوك: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر هتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”. 

وتابع: “هكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر”.

وأضاف: “هنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وهنقول شوية حكايات لطيفة عن ماوراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها أسرار تنشر لاول مرة (او لتاني مرة عادي)، اكشن، دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة”. 

واختتم: “أما موضوع إني واخد ٢٢ مليون جنيه ده فبصراحة ده خبر عجيب جدا يا ريت نتحرى الدقة. أنا واخد ٢٢ مليون دولار. عيب كده”.

باسم يوسف عودة باسم يوسف باسم يوسف على اون

