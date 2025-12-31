قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
محافظات

نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد

شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم الأربعاء ، أن مدينة شرم الشيخ تزينت لاستقبال العام الميلادي الجديد، حيث سجلت فنادقها نسب إشغال كاملة بلغت 100% فيما سجلت فنادق المدن السياحية الأخرى 96 % ، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

وقال المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مدينة شرم الشيخ تشهد أعمال تجميل وتطوير مكثفة شملت رفع كفاءة الإضاءة بالميادين والمحاور الرئيسية وتجميل الشوارع والساحات العامة في إطار الاستعدادات بالاحتفال بالعام الجديد ، بما يعكس صورة حضارية ومشرّفة لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وأشار مبارك، إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حالة من التنافس بين الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية لتقديم أرقى مظاهر الاحتفال من خلال تنظيم حفلات فنية عالمية واستضافة نجوم وفرق موسيقية دولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة المدينة كإحدى أهم المدن السياحية على مستوى العالم.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية والصحية، لضمان جاهزية المحافظة لاستقبال الاحتفالات وخروجها بالشكل اللائق، مع تأمين استقبال آلاف السائحين وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة، مؤكدا أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق أقصى درجات الجاهزية بجميع القطاعات بما يضمن احتفالات آمنة ومتميزة تليق بالمكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء.

وتقدم المحافظ ، في ختام تصريحاته ، بالتهنئة لأبناء المحافظة ولضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام 2026 عامًا يحمل الخير والسلام والاستقرار لمصر ولشعوب العالم أجمع. 

محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك مدينة شرم الشيخ استقبال العام الميلادي الجديد نسب إشغال كاملة المقصد السياحي المصري

