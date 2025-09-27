العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن النائب أحمد القناوي ، أمين عام حزب العدل أسماء مرشحي حزب العدل ،في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة ، أن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من : راندا خالد عن دائرة مركز نصر النوبة ، ومحمود الملا امين مساعد أمانة اسوان ، ونجوى محمد عن الأقصر ، و خالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن، منصور صقر.

وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع ، مجدي ابو عيسي، لواء طيار سابق محمد ماهر عوض .

وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، د. نهله كمال، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا .

وفي محافظة أسيوط قال القناوي أنه تم الدفع باحمد صبره ، خليل منون .

وفي محافظة بنى سويف تم الدفع بالإعلامي على فايز وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوى.

وعن محافظة الجيزة الكاتب ابراهيم العجمى، وحسام البطران ، والمهندس حسام العربي .

وعن محافظة الشرقية النائب الحالى نبيل عسكر ، سحر عتمان ، حسين الشريف .

وعن محافظة الدقهلية النائب الحالى خالد الحداد ، الإعلامية مي سليم ، أحمد مجدى طلالة

وعن محافظة الغربية النائب الحالى احمد دراج، عنتر جاد

وعن محافظة المنوفية د على مهران ، المهندس عبد الرحمن فرغلى

وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحى

وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض ، نيفين ياقوت ، وعمران معتوق

وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار ، علاء ابو المجد ، والنائب الحالي عبد المنعم أمام رئيس الحزب عن دائرة التجمع والشروق وبدر .