مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI
بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب أحمد القناوي ، أمين عام حزب العدل أسماء مرشحي حزب العدل ،في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القناوي خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد بمقره الرئيسي بالقاهرة ، أن الحزب دفع في محافظة أسوان بكل من : راندا خالد  عن دائرة مركز نصر النوبة ، ومحمود الملا امين مساعد أمانة اسوان ، ونجوى محمد عن الأقصر ، و خالد حرز الله، وعصمت محمد عبد الرحمن،  منصور صقر.

وفي محافظة قنا تم الدفع بالنائب السابق محمود الضبع ، مجدي ابو عيسي، لواء طيار سابق محمد ماهر عوض .

وفي محافظة سوهاج تم الدفع بالمحاسب ميلاد صموئيل، د. نهله كمال، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد العسيري عن دائرة جرجا والمسيرات وطهطا .
وفي محافظة أسيوط قال القناوي أنه تم الدفع  باحمد صبره ، خليل منون .

وفي محافظة بنى سويف تم الدفع  بالإعلامي على فايز وعن محافظة الفيوم عبيد عبد القوى.

وعن محافظة الجيزة الكاتب ابراهيم العجمى، وحسام البطران ، والمهندس حسام العربي .

وعن محافظة الشرقية النائب الحالى نبيل عسكر ، سحر عتمان ، حسين الشريف .

وعن محافظة الدقهلية النائب الحالى خالد الحداد ، الإعلامية مي سليم ، أحمد مجدى طلالة 
وعن محافظة الغربية النائب الحالى احمد دراج، عنتر جاد
وعن محافظة المنوفية د على مهران ، المهندس عبد الرحمن فرغلى 
وعن محافظة كفر الشيخ علاء السطوحى

وعن محافظة الإسكندرية محمد عوض ، نيفين ياقوت ، وعمران معتوق

وعن محافظة القاهرة محمد عبد الستار ، علاء ابو المجد ، والنائب الحالي عبد المنعم أمام رئيس الحزب عن دائرة التجمع والشروق وبدر .

