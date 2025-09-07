حزب العدل: مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ونقف خلف قيادتها دون قيد أو شرط

علق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي حاول خلالها تحميل مصر مسؤولية إغلاق معبر رفح والترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر لن تكون أبدًا بوابة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن القوى السياسية والحزبية المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات إسرائيلية لتمرير هذا المخطط عبر الأراضي المصرية.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، إن بعض الأطراف التي تزايد على مصر بخصوص معبر رفح تتجاهل تصريحات نتنياهو الصريحة، مشددًا على أن الشعب المصري واعٍ تمامًا لهذه التكتيكات الإسرائيلية التي تسعى لتشويه الدور المصري والتشكيك في ثوابته الوطنية.

وأكد رئيس حزب العدل: «نقف مع دولتنا وقيادتنا السياسية في هذه المواجهة دون أي قيد أو شرط، فالحفاظ على مصر وأمنها وصلابة موقفها هو خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية».

وأوضح إمام أن الموقف المصري الرافض لمخططات الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن ضمير الأمة بكل طوائفها، ويعكس الدور التاريخي لمصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة تقف اليوم كما وقفت دائمًا بشكل مشرّف ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على ثوابتها.