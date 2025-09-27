حزب العدل: ملتزمون بحملة انتخابية نزيهة لبناء دولة عادلة وحديثة

أعلن حزب العدل ، خلال مؤتمر صحفي موسع، عن أسماء مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا أن عملية الاختيار تمت وفق معايير واضحة وشفافة، تعكس إيمان الحزب بأن البرلمان هو بيت الشعب، وليس ساحة لنفوذ المال أو المصالح الضيقة.

وأكد الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن اختيار المرشحين جاء بعد نقاشات موسعة داخل الهياكل التنظيمية، وتم التدقيق فى السيرة الذاتية والرصيد المجتمعى لكل مرشح.

وشدد على أن حزب العدل يقدم اليوم وجوهًا قادرة على تمثيل الناس بصدق والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن الحزب استند إلى أربعة معايير أساسية، هى: النزاهة والسيرة الطيبة، الكفاءة والخبرة المهنية، التنوع والتمثيل العادل للشباب والمرأة وذوى الهمم، إضافة إلى القبول الشعبى والالتصاق الحقيقى بالشارع.

وأشار الشناوى إلى أن البرلمان القادم يواجه تحديات جسام على صعيد التشريع والرقابة، الأمر الذى يتطلب نوابًا على قدر من الوعى والمسؤولية، مؤكدًا أن مرشحى حزب العدل سيكونون صوت الناس وحراس مصالحهم.

واختتم المتحدث الرسمى لحزب العدل كلمته، بالتأكيد على أن الحزب يلتزم بأن تكون حملته الانتخابية نقية، قائمة على التنافس الشريف، ورؤيته الواضحة لبناء دولة عادلة، حديثة، يشارك فى صنع مستقبلها كل أبنائها.