حزب العدل: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صفعة جديدة لإسرائيل

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن نتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، صفعة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي واعتراف بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أحمد بدره، أن جهود مصر السياسية الداعمة للحق الفلسطيني، بدأت تؤتي ثمارها عقب اعتراف وتأكيد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بالجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع، كما كشف التقرير زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وثمّن مساعد رئيس حزب العدل، دعوة مصر للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع والعاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار أحمد بدره، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، أكدت على موقف مصر الداعم للحق الفلسطيني في بناء دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.