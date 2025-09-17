قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
برلمان

برلماني: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

السيسي وملك إسبانيا
السيسي وملك إسبانيا
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن زيارة ملك إسبانيا إلى مصر تأتي في توقيت مهم يحمل رسائل عديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعكس المكانة المتزايدة التي باتت تحظى بها مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن هذه الزيارة التاريخية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح "الجمل"، في بيان له اليوم ، أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك إسبانيا، لم يقتصر على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والتبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا بحث القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الإقليمي، فضلاً عن تأكيد الموقف الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن زيارة ملك إسبانيا تؤكد إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري في إدارة الأزمات الراهنة، سواء في غزة أو في البحر المتوسط أو في إفريقيا، مشدداً على أن هذه الزيارة تمثل دعمًا أوروبيًا متجددًا لجهود مصر في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار، كما أنها تعكس ثقة الدول الأوروبية في قدرة مصر على قيادة مسارات التعاون والتنمية المشتركة.


وأشار "الجمل" إلى أن مصر تُقدر دائمًا مواقف إسبانيا الداعمة للاستقرار في الشرق الأوسط، والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وخاصة اعترافها بالدولة الفلسطينية وتصويتها لصالح "إعلان نيويورك حول حل الدولتين"، وهو ما يجسد موقفاً تاريخياً مشرفاً يعكس التزام مدريد بالحق والعدالة ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الزيارة ستسهم في تعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلام والتنمية.


واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في بناء شراكات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن زيارة ملك إسبانيا تمثل محطة مهمة لمسيرة العلاقات الثنائية، وستفتح آفاقًا أوسع للشراكة المصرية – الأوروبية في المرحلة المقبلة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

