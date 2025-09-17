قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي: إسبانيا تبعث برسالة سياسية قوية بدعم مصر ورفض مساندة إسرائيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك إسبانيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك إسبانيا
رنا أشرف

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، جاءت زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى مصر لتسلط الضوء على أبعاد سياسية ودبلوماسية عميقة، خاصة في ظل الموقف الإسباني الواضح برفض تقديم أي مساعدات لإسرائيل واعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية. 

الزيارة التي اعتبرها خبراء تعبيرًا عن تحول في الرؤية الأوروبية تجاه القاهرة، تحمل رسائل دعم واضحة للموقف المصري المتوازن ودوره المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز الحلول السلمية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

أستاذ قانون دولي: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعكس تحولا أوروبيا نحو دعم الموقف المصري الثابت

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس  لمصر في هذا التوقيت الحساس تحمل دلالات سياسية عميقة تعكس تحولا أوروبيا نحو دعم الموقف المصري الثابت والمتوازن في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قال الدكتور مهران إن توقيت الزيارة ليس صدفة بل يأتي في أعقاب الموقف الإسباني الحاسم برفض تقديم أي مساعدات عسكرية أو لوجستية لإسرائيل واعترافها بالدولة الفلسطينية مؤكدا أن هذا يعكس تقديرا أوروبيا متزايدا للدور المصري المحوري في استقرار المنطقة ودعم القضايا العادلة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق استراتيجي أوسع يهدف لتعزيز التعاون مع الدول التي تتبنى مواقف متوازنة من الأزمات الإقليمية مشيرا إلى أن إسبانيا تسعى لبناء شراكات قوية مع القوى الإقليمية المؤثرة التي تلتزم بالقانون الدولي وتدعم الحلول السلمية.

ولفت إلى أن الرسالة السياسية الأوروبية واضحة في دعم مصر كقوة استقرار في مواجهة محاولات زعزعة المنطقة مؤكدا أن أوروبا تدرك الدور المصري المهم في منع انتشار الفوضى والحفاظ على التوازنات الإقليمية خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

كما أكد الدكتور مهران أن الموقف الإسباني الرافض لدعم إسرائيل عسكريا يتماشى مع التزامات القانون الدولي التي تحظر دعم دولة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس نضجا قانونيا وسياسيا أوروبيا.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية في مواجهة التحديات الإقليمية وتؤكد أن مصر تحتل مكانة متميزة في الحسابات الأوروبية كشريك موثوق وقوة استقرار في منطقة مضطربة.

وكذا أكد أن التقارب المصري الإسباني يعكس رؤية مشتركة للتعامل مع الأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي والحلول السلمية مؤكدا أن هذا النهج يضع مصر في موقع قيادي إقليمي معترف به دوليا.

ورأى الدكتور مهران أن هذه الزيارة تعكس ثقة أوروبية متزايدة في القيادة المصرية الحكيمة ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة مؤكدا أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة تحظى بثقة واحترام المجتمع الدولي.


 

ملك إسبانيا زيارة ملك إسبانيا الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية الأزمات الإقليمية القيادة المصرية

