الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في مخيم زمزم بالسودان

أكدت الأمم المتحدة، يوم الخميس أن هناك حاجة لتحقيق جنائي فيما حدث بمخيم زمزم بالسودان، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في الجرائم بإقليم دارفور.

جرائم حرب في مخيم زمزم

وقالت الأمم المتحدة إن الانتهاكات في مخيم زمزم مرتبطة بهجوم قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، لافتة إلى أن صور الأقمار الصناعية تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم بدارفور، ويجب إيصال المدنيين في دارفور وكردفان لمناطق آمنة.

وأوضحت الأمم المتحدة في تصريحات لفضائية "العربية" أنه من المهم السماح للمحققين بدخول مخيم زمزم بدارفور، مشيرة إلى أنه يجري التواصل مع الفارّين من مخيم زمزم ونجمع الأدلة على الجرائم، ووثقنا انتهاكات في مناطق عدة بالإقليم ومن المهم وقف الجرائم، وتقاريرنا بشأن زمزم اعتمدت على أكثر من 150 مقابلة.

وقالت إن هناك حاجة لتفعيل آلية المحاسبة والمساءلة بالسودان، حيث رصدنا انتهاكات في مخيم زمزم ترقى لجرائم حرب.