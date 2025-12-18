الخارجية الفرنسية: مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اتفاقها مع واشنطن والرياض وبيروت على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: نتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب، وندعو إلى خفض التصعيد وندين ضربات إسرائيل.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيانها : اجتماع باريس بحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على السلاح في البلاد.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن هدفها في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب الله.

وختمت الخارجية الفرنسية بيانها بالقول: إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق.