برلمان

رئيس مجلس النواب يستقبل فيليب السادس ملك أسبانيا

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس- اليوم - الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا.

في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير لزيارة ملك أسبانيا التاريخية إلى مصر، مُشيدًا بالقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، ومؤكدًا أن هذه الزيارة إنما تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا زخمًا إيجابيًا، خاصة في أعقاب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أسبانيا والتي شهدت ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأسباني والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تسلم البرلمان المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الأسباني.

خلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بالمواقف الإيجابية لأسبانيا الداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، كما ثمن الدعم الأسباني للدكتور خالد العناني المرشح المصري لتولي منصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

من جانبه، أعرب الملك فيليب السادس ملك أسبانيا عن بالغ تقديره للتاريخ المصري العريق، كما أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وأسبانيا والتي تُترجم إلى العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كما أكد أن أسبانيا تدعم التوجه الأوروبي لدفع وتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط وفي مُقدمتها مصر نظرًا لدورها الاستراتيجي والرائد في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مُشيدًا بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين البرلمان الأسباني والمصري.

