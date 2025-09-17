قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحالفة مع إيران.. أمريكا تصنف 4 جماعات منظمات إرهابية
الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
توك شو

الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لـ الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد ضرورة إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية وقف التصعيد والسعي للحفاظ على السلام القائم بالمنطقة، وأكد الرفض القاطع لأي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.


ولفت الرئيس السيسي إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل عدوانا وتهديدا لأمن دول الجوار،وأن تهجير الشعب الفلسطيني سيشكل موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا.


كما أكد الرئيس السيسي وملك إسبانيا رفضهما التام للممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ورفضهما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشاد ملك إسبانيا بجهود مصر في تهدئة الوضع بغزة وخطة إعادة إعمار القطاع.
 

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مراد مكرم

عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

وزيرة البيئة

جهاز شئون البيئة: حلول علمية لخفض التلوث وتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة

وزير الاتصالات

إنتاج 9 مليون وحدة.. زيادة عدد مصانع الهواتف المحمولة فى مصر إلى 14 مصنعا

الدكتور وليد الحناوي

المنظمة العربية للسياحة توصي بتشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في السياحة

بالصور

5 نصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

