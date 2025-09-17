الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لـ الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد ضرورة إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية وقف التصعيد والسعي للحفاظ على السلام القائم بالمنطقة، وأكد الرفض القاطع لأي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.



ولفت الرئيس السيسي إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل عدوانا وتهديدا لأمن دول الجوار،وأن تهجير الشعب الفلسطيني سيشكل موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا.



كما أكد الرئيس السيسي وملك إسبانيا رفضهما التام للممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ورفضهما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشاد ملك إسبانيا بجهود مصر في تهدئة الوضع بغزة وخطة إعادة إعمار القطاع.

