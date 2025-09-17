برلماني: الحملات الصهيونية ضد القادة العرب تعكس الضعف ولن تنال من الوحدة العربية

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، رفضه التام للحملات الصهيونية التي تستهدف القادة العرب والرموز الوطنية، واصفًا هذه الحملات بأنها تعبير عن الضعف والانكسار السياسي للكيان الإسرائيلي أمام الموقف العربي الموحد.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن استخدام الأذرع الإعلامية الإسرائيلية لأدوات مأجورة لتشويه صورة القادة العرب، يشير إلى إفلاس الاحتلال سياسيًا وإعلاميًا، مشددًا على أن هذه المحاولات لن تنجح في شق الصف العربي أو التأثير على التضامن بين الشعوب.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدوحة كانت واضحة وصارمة، حيث وصف إسرائيل بالعدو، مؤكدًا موقف مصر الثابت في الدفاع عن مصالح الأمة العربية، وكشف النقاب عن تزايد عزلة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو على الصعيد الإقليمي والدولي نتيجة سياسات الاحتلال العدوانية.

وأضاف نائب الاسكندرية. أن هذه الرسائل كانت بمثابة صفعة قوية للكيان الإسرائيلي، وأكدت أن مصر ستظل تقود الصفوف العربية ضد أي محاولات للانتهاك أو الاستهداف.

وأضاف النائب الصافي عبد العال. أن أي إساءة للقادة العرب لن تواجه إلا بمزيد من التماسك العربي، وأن الأمة العربية تعرف جيدًا كيفية الرد على محاولات العبث الإعلامي، مؤكدًا: "من يظن أنه يستطيع المساس بصورة قادتنا أو وحدتنا، فهو كمن يطلق الرصاص على سراب، والحملات الصهيونية ستتحطم أمام إرادتنا العربية الموحدة".