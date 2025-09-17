نائب: استهداف إعلام إسرائيل لقادة العرب بحملات مشبوهة يكشف إفلاسها السياسي

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، الحملات الإعلامية الصهيونية التي تستهدف قادة العرب وأمير قطر بأنها دليل واضح على إفلاس إسرائيل سياسيًا وفشلها في مواجهة الموقف العربي الموحد.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم إن هذه الحملات المغرضة، التي تسعى لتشويه صورة القادة العرب والإساءة لهم، تكشف عن ضعف الاحتلال وصعوبة موقفه أمام صلابة الأمة العربية وتماسكها، مؤكداً أن الهدف الحقيقي لهذه الحملات هو ضرب الوحدة العربية إلا أن المحاولات ستبوء بالفشل.

وأشار عضو مجلس النواب. أن الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل الركيزة الأساسية لحماية التضامن العربي، مؤكدًا أن مصر تقود الصفوف العربية بثبات وحزم في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف نائب المنوفية. أن مواقف مصر الأخيرة في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة، عززت من وحدة الصف العربي وأكدت على موقف واضح تجاه العدوان الإسرائيلي وسياساته، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تُظهر أن الاحتلال في عزلة متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه بالتأكيد على أن الأمة العربية قادرة على مواجهة الحملات المغرضة والرد عليها بكل قوة وحزم، مؤكدًا أن أي محاولة للإساءة للقادة العرب أو لزعزعة التضامن العربي ستكون مصيرها الفشل أمام إرادة الأمة الموحدة.