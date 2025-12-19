القبض على سائق توك توك صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد مركبة توك توك بالسير برعونة والاصطدام بوالدته حال عبورها الطريق بأحد الشوارع ولاذ بالفرار بالغربية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من والدة القائم بالنشر "ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا" بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بها وإحداث إصابتها بجرح بالرأس حال عبورها الطريق بدائرة القسم ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مركبة الـ"توك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم)..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.