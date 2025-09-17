مجلس حكماء المسلمين يدعو لتحرك العالم لوقف اجتياح إسرائيل لمدينة غزة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة، محذرًا من تداعيات هذا التَّصعيد الخطير على حياة المدنيين الأبرياء، وتأثيراته السلبية على جهود إحلال السلام وأمن المنطقة واستقرارها.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونيَّة والإنسانيَّة والأخلاقية لوقف هذا العدوان الغاشم وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، والتصدي لعمليات القتل والتجويع والتهجير القسري، والسَّماح بشكل عاجل وفوري بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيد موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود.