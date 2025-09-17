عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، أن 39 قافلة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة حتى اللحظة، لكن القصف الإسرائيلي المكثف يعوق وصول هذه المساعدات للمستحقين.

القصف يستهدف بشكل رئيسي الأبراج السكنية ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية.

انهيار النظام الصحي في غزة ونقص المعدات الطبية

وأوضح الغنام، أن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءا، خاصة في مستشفى الرنتيسي، المركز الطبي الوحيد للأطفال المصابين بأمراض مزمنة.

الأطباء اضطروا للجوء إلى بتر الأطراف بسبب نقص المضادات الحيوية ومشتقات الدم، نتيجة استهداف المنشآت الصحية.

تزايد عدد الشهداء والجرحى وسط دعوات دولية لوقف التصعيد

تشير التقارير ، إلى أن عدد الشهداء تجاوز 1500 شهيد، إضافة إلى آلاف الجرحى، وسط تحذيرات من دخول غزة في فوضى مفتوحة.

وتدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي للضغط من أجل حل الدولتين وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

تدفق المساعدات عبر معبر رفح في ظل تزايد أعداد النازحين

شهد معبر رفح دخول كميات كبيرة من مواد الإغاثة والتجهيزات الأساسية، فيما تتصاعد أعداد النازحين داخل القطاع بسبب القصف المستمر.