قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية الشيوخ: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب وإبادة جماعية

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أدان الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات العملية العسكرية الجديدة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأكد أن ما يحدث يمثل تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا فجّا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويعكس إصرار إسرائيل على انتهاج سياسة القتل والتدمير الممنهج دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد السادات في بيان له ، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، لاسيما أنها تأتي في ظل حصار خانق ومجاعة تهدد حياة أبناء القطاع منذ شهور طويلة.

وأوضح أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد الأرواح – والتي تجاوزت 65 ألف شهيد منذ اندلاع العدوان الأخير – يبرهن بوضوح أن الهدف ليس المواجهة العسكرية بل تنفيذ مخطط إبادة جماعية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وحرمان الشعب من حقه في إقامة دولته المستقلة.

وشدد رئيس حزب السادات الديمقراطي، على أن مصر ستظل تقوم بدورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة.

 وقال: "حان الوقت لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين، فالتقاعس الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كان سببا رئيسيا في تماديه واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".

ولفت السادات، إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يجر على المنطقة سوى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن السياسات الإسرائيلية العدوانية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتنسف أي جهود لإحياء عملية السلام.

 وأكد أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يتمثل في العودة إلى المسار السياسي وتطبيق حل الدولتين باعتباره الخيار الواقعي القادر على استعادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم المستمر.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة المواثيق الدولية إسرائيل سياسة القتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

بالصور

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد