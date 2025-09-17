انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الانقطاع جاء نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، انقطاعًا كاملًا للإنترنت في قطاع غزة، وقالت إنه على الأرجح بسبب نشاط عسكري ألحق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، ما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، للصحفيين: "انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين، هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".