نائبة: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب جديدة تهدد استقرار المنطقة

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما يجري في مدينة غزة من عمليات عسكرية إسرائيلية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة تقوم على القتل والتدمير والتشريد، في ظل حصار خانق يضاعف من معاناة المدنيين الأبرياء.

وشددت سليم في بيان لها على أن استمرار هذه الاعتداءات الدامية يضع المنطقة بأكملها على حافة انفجار جديد، ويهدد بتداعيات كارثية لن يسلم منها أحد، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس مؤسساته عن مواجهة هذه الجرائم الخطيرة يعد تواطؤًا غير مقبول، ومخالفة صارخة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت سليم بتحرك عاجل وفاعل من كل الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن ما يحدث في غزة يتجاوز كونه صراعًا عسكريًا إلى كونه إبادة ممنهجة تستهدف شعبًا بأكمله وبنيته التحتية.

واختتمت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رسالتها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر والعرب المركزية، وأن العدالة الدولية لن تكتمل إلا بوقف هذه الانتهاكات وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.