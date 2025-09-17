برلماني: العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف عجز المجتمع الدولي وازدواجية معاييره

أدان النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة ، مؤكدًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وجريمة حرب موصوفة ترتكب أمام أعين العالم، في ظل صمت دولي غير مبرر يفضح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض القوى الكبرى مع حقوق الإنسان.

وأكد حسين في بيان له أن استهداف المدنيين العزل والبنية التحتية في غزة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وإمعان في سياسة العقاب الجماعي التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد على أن مثل هذه الاعتداءات لا تُنتج إلا المزيد من الكراهية والعنف، وتغلق كل أبواب السلام.

وطالب النائب بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بصورة آمنة وسريعة، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من التوتر والفوضى ويضع المنطقة على حافة كارثة إنسانية وأمنية.

واختتم حسين بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتًا قويًا داعمًا للحقوق الفلسطينية، وستواصل جهودها التاريخية من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.