تركيا: على المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ ما تبقى من الإنسانية في غزة



أكدت الرئاسة التركية أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة ، مشددة على ضرورة تكثيف الضغط والعقوبات على إسرائيل لوقف ممارساتها وانتهاكاتها.

وقالت الرئاسة التركية: يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من الإنسانية في قطاع غزة . ودولة الاحتلال لن تفلت من العقاب ويجب محاسبتها على جرائمها.

ودعت الرئاسة التركية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وختمت الرئاسة التركية، قائلة: العدوان الإسرائيلي امتد من غزة والضفة إلى دول عدة في المنطقة وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية.