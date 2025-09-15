تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل، خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وهدد بأن الأمة الإسلامية تمتلك ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل.

وقالأردوغان: "وسّعت إسرائيل عدوانها. بعد غزة، هاجمت لبنان واليمن وإيران وسوريا. حتى أنها استهدفت سفنًا مدنية قبالة سواحل تونس، ونفذت عمليات اغتيال ضد سياسيين ومسؤولين منتخبين. كما امتد العدوان إلى قطر، الدولة الوسيطة التي تسعى إلى السلام. وقد رفع هذا الهجوم الأخير عدوان إسرائيل إلى مستوى مختلف تماما وغير مسبوق".

وأضاف: "من هنا تنبع رمزية وأهمية انعقاد هذه القمة اليوم في الدوحة. أؤكد على ضرورة أن ينظر الرأي العام العالمي إلى اجتماعنا كتعبير واضح عن دعم العالم الإسلامي غير المشروط لدولة قطر. آمل أن تترجم قراراتنا اليوم إلى روح أخوة صادقة في وثيقة مكتوبة توجه إلى العالم أجمع".

واصل أردوغان تصريحاته مهاجما سياسة حكومة نتنياهو بالقول: "تسعى حكومة نتنياهو، من جهة، إلى مواصلة ارتكاب المجازر والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى، إلى جر المنطقة بأسرها إلى الفوضى وعدم الاستقرار ونحن نتعامل مع وعي وعقلية إرهابية تعيش على الدماء والفوضى، تجسدت في كيان يتحدى وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد".