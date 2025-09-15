قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
أخبار العالم

مظاهرات عارمة في تركيا قبيل قرار المحكمة بشأن حزب الشعب الجمهوري

محمد على

اشتعلت المظاهرات بقوة وعشرات الآلاف في العاصمة التركية أنقرة، احتجاجًا على الإطاحة برئيس حزب المعارضة الرئيسي، بعد حملة قضائية استمرت عامًا استهدفت مئات من أعضائه.

وحسب وكالة رويترز، أظهرت لقطات مباشرة الحشود وهي تهتف مطالبة باستقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما ترفع الأعلام التركية ورايات الحزب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة اليوم الاثنين قرارًا بشأن ما إذا كانت ستبطل مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 بسبب مخالفات إجرائية مزعومة، وهو حكم قد يعيد تشكيل الحزب ويهز الأسواق المالية ويؤثر في توقيت الانتخابات العامة المقررة لعام 2028، وقد تختار المحكمة أيضًا تأجيل القرار.

وفي كلمة ألقاها خلال تجمع الأحد، قال زعيم الحزب أوزغور أوزيل، إن الحكومة تحاول التشبث بالسلطة عبر تقويض المعايير الديمقراطية وقمع المعارضة، وذلك عقب انتصارات المعارضة في الانتخابات المحلية خلال العام الماضي، داعيًا في الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأضاف أن القضية سياسية، والاتهامات افتراء، والرفاق أبرياء، معتبرًا ما يجري انقلابًا على الرئيس المقبل والحكومة المقبلة، مؤكدًا أن الحزب سيواصل المقاومة.

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وتنفي وجود أي دوافع سياسية. وخلال العام الماضي، اعتقلت السلطات أكثر من 500 شخص، بينهم 17 رئيس بلدية في إسطنبول ومدن أخرى يديرها حزب الشعب الجمهوري، في إطار تحقيقات فساد.

 سُجن المئات من أعضاء الحزب على ذمة المحاكمة، من بينهم، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

تركيا أردوغان أوغلو

