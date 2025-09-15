رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في القدس

أ ش أ

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في القدس.



وذكرت صحيفة "تايم أوف إسرائيل"، أن مكتب رئيس الوزراء نشر صورا لاجتماع نتنياهو في مكتبه بالقدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ولم يُصدر مكتب نتنياهو أي معلومات إلى جانب الصور، ومن المرجح أن يدلي الجانبان بتصريحات عقب المحادثات.



وتعد زيارة روبيو إلى إسرائيل الثانية منذ توليه منصبه في يناير الماضي، حيث يعتزم تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وإعادة المحتجزين.



وكان روبيو قد صرح ـ قبيل توجهه إلى إسرائيل ـ بأن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع التحالف بين واشنطن وإسرائيل.

