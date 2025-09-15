للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين.

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية، بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريختر، بولاية المدية.

وجاء في بيان للمركز: سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 15 سبتمبر على الساعة 7 و56 د، بشدة 3.2 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد بـ11 كم جنوب شرق الحمدانية ولاية المدية.

ووفقًا لبيان صادر عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (CRAAG)، فإن مركز الهزة كان على بُعد 8 كيلومترات شرق قرية الأربع التابعة للولاية نفسها.

وهذه المرة الثانية خلال يوم، حيث أعلن المركز أمس، تسجيل هزة أرضية، بلغت شدتها 3.6 درجة، في ولاية البليدة في الجزائر.