الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تفكيك شبكة دولية في لبنان لتهريب المخدرات

الكيبتاجون
الكيبتاجون
هاجر رزق

أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، اليوم الإثنين، تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات مؤخرا في لبنان، وإحباط عملية كانت تعد لها لتهريب شحنة من الكبتاجون والحشيش عبر مرفأ بيروت.

وقال الحجار في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن اللبناني "فككت شبكة لها بعد دولي، أي داخل لبنان وخارجه"، كانت تعمل خصوصا على تهريب الكبتاجون والحشيشة، مضيفا أنه "تم توقيف رئيس شبكة التهريب مع آخرين" يعملون معه.

وأشار إلى أن "هذه الشبكة كان لها ارتباطات في الخارج، مع أفراد في تركيا وفي أستراليا"، وكانت تحضر لـ"التواصل مع أشخاص في الأردن".

وأوضح أن الشبكة كانت تحضر مؤخرا لتهريب كمية من الكبتاغون والحشيشة" من مرفأ بيروت، لكن "تم ضبط العملية قبل وصولها إلى المرفأ لشحنها وذلك بعد أشهر من المراقبة والتحضير".

وقال إن قوات الأمن "ضبطت 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاجون و720 كيلوجرام حشيش، وأوقفت رئيس الشبكة وآخرين عاملين معه خلال إحباط عملية التهريب.

والأسبوع الماضي أعلن الحجار ضبط مستودع في شمال لبنان كان يحتوي على "8 ملايين حبة كبتاجون تفوق قيمتها 90 مليون دولار"، و"توقيف 3 أشخاص متورطين في هذه العملية".

ويسعى لبنان إلى ضبط تصنيع وتهريب المخدرات، لا سيما عبر حدوده الواسعة مع سوريا الممتدة على 330 كيلومترا، بينما أعلنت السلطات الجديدة في جارتها كذلك أنها تعمل على ضبط تهريب وتصنيع مادة الكبتاغون التي دعمت عائداتها حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

كما يواجه لبنان ضغطا خارجيا لمكافحة تهريب وإنتاج المخدرات، لا سيما الكبتاغون الذي أغرق على مدى السنوات الماضية الأسواق في الشرق الأوسط.

الكبتاغون المخدرات لبنان مرفأ بيروت شبكة التهريب

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

