حوادث

القبض على سائق سيارة أجرة صدم أخرى ببورسعيد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإصطدام بسيارة ملاكى وفراره ببورسعيد.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، بتضرره من قيام قائد سيارة "أجرة" بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها وفراره عقب ذلك.


أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه لعدم حمله رخصة قيادة وإنتهاء تراخيص السيارة.


تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

