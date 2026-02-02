بسبب فيديو .. القبض على المتهمين بحرق كشك بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إتهام القائمة على النشر عدة أشخاص بإضرام النيران عمداً بكشك مملوك لشقيقها بالإسماعيلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لمركز شرطة القصاصين بحدوث مشاجرة ونشوب حريق بأحد الأكشاك بدائرة المركز ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات ونتج عن ذلك إحتراق الكشك بمحتوياته ، وبسؤاله إتهم عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول لهو الأطفال وعقب ذلك قاموا بإضرام النيران بالكشك ملكه بواسطة مادة قابلة للإشتعال .



أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

