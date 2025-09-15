قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تعيين أول ثلاثة وزراء في الحكومة النيبالية المؤقتة

أ ش أ

قدمت رئيسة وزراء نيبال الجديدة، سوشيلا كاركي اليوم /الاثنين/ أول ثلاثة أعضاء في الحكومة المؤقتة التي ستقودها حتى إجراء انتخابات في مارس عقب أعمال الشغب الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي .
وذكرت قناة /فرانس 24/ ان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية ظهرا أمام الرئيس رامشاندرا بوديل، خلال حفل قصير أقيم تحت خيمة أمام أنقاض مبنى الرئاسة الذي أحرقه المتظاهرون.


وتولى كولمان جيسانج، الرئيس السابق لهيئة تنظيم الكهرباء، حقائب الطاقة والبنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية فيما تمت ترقية راميشور خانال، الخبير الاقتصادي الشهير والأمين السابق لوزارة المالية، إلى منصب وزير المالية ... أما المحامي أوم براكاش أريال، المتخصص في قضايا الفساد والحوكمة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، فسيتولى وزارة كبيرة هي وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية.
وتولت قاضية المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي، البالغة من العمر 73 عاما، منصبها يوم الجمعة في أعقاب أخطر أعمال شغب مناهضة للحكومة شهدتها البلاد منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008 .
ومن المتوقع أن تقود البلاد حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 5 مارس 2026.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات، أسفرت أعمال العنف عن مقتل 72 شخصا على الأقل وإصابة المئات، 191 منهم لا يزالون في المستشفيات حتى يوم الأحد.
في 8 سبتمبر، أطلقت الشرطة النار في كاتاماندو على آلاف المتظاهرين الشباب الذين تجمعوا تحت راية "جيل Z" للتنديد بحجب وسائل التواصل الاجتماعي، وما هو أبعد من ذلك، بالفساد الحكومي.
وفي اليوم التالي، نهبت مجموعات من المتظاهرين العاصمة، وأضرمت النار في جميع رموز السلطة ودمرتها، بما في ذلك البرلمان والعديد من المباني الوزارية.
وبعد توليه السلطة منذ عام 2024، أُجبر رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.
في أول خطاب عام لها يوم الأحد، تعهدت السيدة كركي بتلبية مطالب المتظاهرين الشباب... وقالت: "يجب أن نعمل بما يتماشى مع فكر جيل الألفية. ما يطالبون به هو القضاء على الفساد، والحوكمة الرشيدة، والمساواة الاقتصادية".
في بلد يعمل فيه أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، يعاني أكثر من 20% من الشباب النيبالي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا من البطالة، وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة.
في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالكاد يقترب من 1450 دولارا أمريكيا، دأب المتظاهرون على التنديد بأنماط الحياة الباذخة لأبناء النخبة، الذين يتباهون بثرواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

