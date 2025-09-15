أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه جاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات ،الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".



وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 450 عسكريا".



ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة.. وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي -وفقا للبيان- "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".

وأوضح التقرير أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) واصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، وأن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.