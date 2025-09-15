قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
روسيا: القضاء على 1330 عسكريا أوكرانيا على مختلف محاور القتال

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه جاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات ،الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".


وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 450 عسكريا".


ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة.. وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي -وفقا للبيان- "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".

وأوضح التقرير أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) واصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، وأن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وزارة الدفاع الروسية العملية العسكرية تسنتر منظومات الدفاع الجوي

