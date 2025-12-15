برلمانية: معالجة ملف كلاب الشوارع تعكس التزام الدولة بحق المواطن في الأمان

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن ملف التعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع يجب أن يُدار بمنتهى المسؤولية، باعتباره قضية تمس أمن المواطنين وسلامتهم اليومية، وفي الوقت ذاته تختبر مدى التزام المجتمع بالقيم الإنسانية والرحمة بالحيوان.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"أن التوجّه الحكومي الحالي نحو التوسع في برامج التحصين والتعقيم، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة يمثل خطوة إيجابية وجادة نحو حلول مستدامة، بعيدًا عن الممارسات غير المنظمة التي لم تحقق نتائج حقيقية على مدار السنوات الماضية.

وشددت النائبة على أهمية وجود إطار تشريعي وتنفيذي واضح يضمن حسن تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات، مع المتابعة البرلمانية المستمرة لآليات التنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق حماية فعلية للمواطنين ويصون حقوق الحيوان في آن واحد.

واختتمت النائبة إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن نجاح الدولة في إدارة هذا الملف يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، ونشر ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يرسخ صورة مصر كدولة تحترم الإنسان والحيوان معًا، وتسعى لحلول حضارية تتماشى مع المعايير الدولية.