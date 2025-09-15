موسكو ترد على اتهامات رومانيا بالإستفزاز والقضاء على 1330 عسكريا أوكرانيا| تفاصيل

قالت السفارة الروسية في رومانيا إن توغل طائرة بدون طيار في المجال الجوي الروماني يعد "استفزازًا" من جانب أوكرانيا بعد استدعاء مبعوث موسكو من قبل وزارة الخارجية بشأن الحادث.

وذكر السفير فلاديمير ليباييف إن اتهام رومانيا لروسيا بالمسؤولية عن الاختراق "لا أساس له من الصحة".

وقالت السفارة في بيان : “إن كل الحقائق تدفع إلى الاعتقاد بأن الأمر كان استفزازًا متعمدًا من قبل نظام كييف”.

وأضافت أن بوخارست فشلت في الرد بشكل ملموس ومقنع على الأسئلة التي طرحتها روسيا.

وشهدت رومانيا سقوط عدة شظايا من طائرات بدون طيار على أراضيها منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، خاصة مع تصعيد روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية.

وأعلنت رومانيا في ساعة متأخرة من مساء السبت أن طائرة روسية بدون طيار اخترقت مجالها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع إنها أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 "اكتشفتا طائرة بدون طيار في المجال الجوي الخاص " وتتبعتاها حتى اختفت عن الرادار.

وقالت الوزارة إن الطائرة المسيرة لم تحلق فوق المناطق المأهولة بالسكان ولم تشكل تهديدا وشيكا على سلامة السكان.

في سياق العمليات على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية الأحد- أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".



ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة.. وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوج" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 450 عسكريا".

وأوضح التقرير أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) واصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، وأن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي -وفقا للبيان- "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".