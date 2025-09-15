رغم دعمه إبادة الفلسطينيين.. تكريم المتطرف كيرك.. وملايين الدولارات لأجله

رغم انه من دعاة التطرف والعبودية غير المباشرة وتفوق ذوي البشرة البيضاء وإبادة الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم ودعم إسرائيل في مجازرها، إلا أن ما افادت به تقارير صحفية أمريكية يقول بجمع المحافظين والمتطرفين لاموال ضخمة خدمة للناشط المقتول تشارلي كيرك.

وافادت صحف أمريكية بجمع أكثر من 6 ملايين دولار لاجل الناشط المحافظ ذا الافكار المتطرفة الفاشية تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص.

بل وجمع الصحفي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون وحده نحو 4.6 مليون دولار عبر علامته التجارية لمنتجات التبغ البديلة.

كما جمعت منظمة Turning Point USA التي أسسها كيرك ما يزيد عن 1.2 مليون دولار حتى 14 سبتمبر، فيما تكفلت حملات أصغر بباقي المبلغ.

أقيمت مراسم تأبين كيرك في مركز كينيدي للفنون بواشنطن بمشاركة شخصيات بارزة بينها رئيس مجلس النواب مايك جونسون وتولسي جابارد.

ستقام مراسم الوداع الأخيرة في 21 سبتمبر بملعب أريزونا كاردينالز، ومن المتوقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان كيرك من أبرز حلفاء ترامب، واشتهر بمواقفه المناهضة لدعم أوكرانيا وبتصريحاته التي أكد فيها أن القرم "لطالما كانت جزءاً من روسيا".