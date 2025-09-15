زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتقدم في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها.

كما نقل زيلينسكي، خلال خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني، قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الجبهة الممتد على مسافة 1000 كيلومتر.

وتتقدم القوات الروسية ببطء في أنحاء شرق أوكرانيا، مع إعلانات شبه يومية عن القرى التي تم الاستيلاء عليها.

وضمت موسكو أربع مناطق احتلتها جزئيا وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، ولكن ليس دنيبروبيتروفسك حيث قالت إنها سيطرت حتى الآن على سلسلة من القرى على طول حدودها الإدارية.

ومنذ طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية في وقت سابق من هذا العام، حاولت القوات الروسية إقامة ما يسميه الكرملين منطقة عازلة في منطقة سومي.