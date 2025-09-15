رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر الـ 69

توجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أمس /الأحد/، إلى العاصمة النمساوية /فيينا/ على رأس وفد، وذلك للمشاركة في المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ اليوم/الاثنين/.



ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن إسلامي، قوله: إن المؤتمر السنوي - الذي يفتتح غدا - يعد من أهم اجتماعات الأمم المتحدة، ويتيح للدول الأعضاء فرصة لعرض مواقفها.. مشيرا إلى أن طهران - بصفتها مشاركة دائمة - ستتحدث لتسليط الضوء على الحوادث التي طالت صناعتها النووية، والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الوكالة وقوانينها.



وأضاف أن إيران تعتزم تسليط الضوء على ما وصفه بتقاعس الوكالة عن العمل، مشددا على أن بلاده ستطرح مشروع قرار في المؤتمر، وستجري مشاورات مع الدول الأعضاء الأخرى لوضع هذه القضية على جدول الأعمال ومشاركتها مع الشركاء.



وتابع أن وفد إيران سيعقد أيضا اجتماعات متعددة الأطراف مع الدول المتعاونة نوويا مع طهران، لافتا إلى أن المؤتمر يتيح فرصة ثمينة "لتقديم رواية واضحة وصريحة" للمجتمع الدولي بشأن انتهاكات المعايير الدولية التي أثرت على الأنشطة النووية الإيرانية بسبب عدم اتخاذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إجراء.

