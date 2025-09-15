قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال يهاجم نتنياهو في الكنيست: الأمور معه غير مفهومة

زامير
زامير
محمد على

كشفت صحف عبرية أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال تحدث في الكنيست عن حالة عدم يقين بشأن مراحل الحرب واليوم التالي في غزة.

قال إيال زامير أن رئيس الأركان قال لأعضاء الكنيست ، وفق ما ذكرت مصادر ، إن نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة من الحرب ويجعل الأمور مبهمة وغير مفهومة.

ذكر زامير  عن مصادر أن رئيس الأركان قال: إنه لا يعرف إذا كانت الحكومة تريد حكما عسكريا في غزة أم لا، فليس هناك شيئ واضح يمكن السير عليه.

كما وصف رئيس الأركان منظومة توزيع المساعدات بغزة بالفاشلة وغير المجدية وتفاقم سوء التغذية.

وحذر من الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة وبأنها لا تلبي معايير القوة والاستقرار للجنود، مشيرا إلى  خطر على الجنود والمخطوفين حال تنفيذ العملية بمدينة غزة.

وأمس، نقلت صحف عبرية تقديرات لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بأنه ليس من المستبعد أن تكون العملية في قطر قد عطلت إمكانية إبرام صفقة بشأن الأسرى.

ذكر الموساد أنه يعتقد أن الهجوم على قطر سيسبب ضررا أكبر من النفع على الاحتلال.

أدانت دول العالم بما فيها أمريكا الهجوم الإسرائيلي على قطر في جلسة لمجلس الأمن الدولي.

 أردف الموساد بأنه كان اعتقاد أن رد حماس قد يفضي إلى التوصل إلى صفقة عبر قتل واغتيال القادة في قطر.

تسريبات جيش الاحتلال لنتنياهو غزة زامير رئيس الأركان الاحتلال

