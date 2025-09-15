قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
أخبار العالم

100 عام من العلم والمعرفة.. الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحتفل بذكراها المئوية بالقاهرة

كريم جمال

احتفلت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) هذا العام بمرور مائة عام منذ تأسيسها كإحدى أعرق وأكبر المؤسسات الممولة للتبادل الأكاديمي والبحث العلمي في العالم.

وبهذه المناسبة نظم مكتب الهيئة الإقليمي بالقاهرة احتفالًا مميزا بحضور رئيس الهيئة البروفسور جويبراتو موكيرجي في أول زيارة رسمية له لمصر.

ويتزامن هذا الاحتفال مع مرور 65 عامًا على إنشاء مكتب الهيئة في مصر. واقيم الاحتفال بمقر الهيئة الألمانية بالقاهرة (DAAD Regional Office Cairo)، وافتتحه كل من نائب سفير دولة ألمانيا الاتحادية في القاهرة، أندرياس فيدلر، ورئيس الهيئة، جويبراتو موكيرجي، ومديرة مكتب الهيئة في مصر، ڤيبكا باخمن وممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وضم الحفل العديد من المدعويين والمشاركين من المؤسسات الشريكة من مختلف مجالات العلم والثقافة والسياسة. وتم عرض ومناقشة أهم عناصر النجاح للتعاون المصري الألماني في الجامعات لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات العلمية والبحثية.

وعلى هامش الاحتفال يزور رئيس الهيئة عدة مشاريع مصرية - ألمانية في مجال التعليم العالي، ممثله للعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أنه منذ تأسيس الهيئة عام 1925، موّلت ما يقرب من ثلاثة ملايين طالب وباحث حول العالم – من بينهم نحو 1.8 مليون طالب وباحث من داخل ألمانيا و1.3 مليون طالب وباجث من جميع أنحاء العالم.

كما تقدم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي من خلال مكتبها الإقليمي في القاهرة منذ عام1960 الاستشارات حول الدراسة والبحث العلمي في ألمانيا، وتدير برامج المنح الدراسية للطلاب والخريجين والباحثين، وتدعم مشروعات التعاون بين الجامعات المصرية والألمانية، بالإضافة إلى دعم رابطه خريجي منح الهيئة.

 علاوة على ذلك يقوم مكتب القاهرة بتقديم ورش عمل مجانية في تخصصات مختلفة لأعداد الباحثين للدراسة بألمانيا. وبذلك تُعد الهيئة نقطة الاتصال الرئيسية للتبادل الأكاديمي بين البلدين.

