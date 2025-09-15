فلسطين.. الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلاب إلى مدارس الأغوار

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وصول المعلمين إلى مدارس الأغوار الفلسطينية عبر حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين، بحسب وكالة أنباء "صفا".

وأفاد عزمي بلاونة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية ، بأن عشرات المعلمين عالقين منذ الساعة السادسة صباحًا عند حاجزي الحمرا وتياسير ينتظرون فتح الحواجز، للوصول إلى مدارسهم.



وأوضح أن الطلبة في مناطق المضارب البدوية في الأغوار ينتظرون أيضًا، على الشوارع الرئيسة وصول الحافلات المخصصة، لنقلهم الى مدارسهم، والتي لم تتمكن من الوصول حتى الآن، بسبب إعاقة مرورها عن الحواجز.

وتشهد العملية التعليمية في الأغوار تعطيلًا وصعوبات كبيرة، بسبب تشديدات قوات الاحتلال وإعاقتها وصول المعلمين إلى مدارسهم، بسبب إغلاق الحواجز والتشديد عليها.

