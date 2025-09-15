قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
من كثرت عليه الهموم وحاصرته المصائب.. الإفتاء توصيه بـ6 كلمات
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
أ ش أ

أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية، أن مدينة غزة تواجه حرب إبادة بشعة ومنظمة وتشكل الجرائم الوحشية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي امتداداً لجرائم الحرب منذ 709 أيام متواصلة، وهي ما أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف مواطن معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 164 ألف آخرين بجروح متفاوتة .


وذكرت غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة في ظل تصاعد وحشية الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم نتيجة القصف العنيف والتدمير الشامل والنزوح القسري، إضافة إلى الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية من غذاء ومواد إيواء، ما أدى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية وسقوط الضحايا المدنيين بشكل يومي.


وأوضحت أنه نتيجة لتلك الظروف، وضع الاحتلال المدنيين أمام خيارين لا ثالث لهما إما النزوح القسري أو الموت المحقق، حيث أجبرت هذه الجرائم عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح سيرا على الأقدام نحو وسط وجنوب القطاع، في ظروف إنسانية قاسية وصادمة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمواصلات، وتحت وطأة قصف متواصل استهدف الأبراج السكنية والمنازل والبنية التحتية ومقومات الحياة كافة .


وناشدت الغرفة باسم الحكومة الفلسطينية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطينيين وكافة الشركاء الأمميين، بالوقف الفوري والشامل لحرب الإبادة والفتح العاجل للمعابر لإدخال كميات كبيرة وملحة من مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.


وطالبت المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك الفوري لوقف شلال الدم المتدفق، وفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين الفلسطينيين العزّل الذين يواجهون الإبادة الجماعية على أيدي قوات الاحتلال الإجرامي.

