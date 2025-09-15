قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار

أ ش أ

حذر تقرير أعد بشكل مستقل للحكومة الأسترالية صدر اليوم الاثنين من أن ارتفاع منسوب مياه المحيطات والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ سيؤثر على 1.5 مليون أسترالي بحلول عام 2050.

 وذلك قبل أن تعلن البلاد عن أهدافها لخفض الانبعاثات هذا الأسبوع.


وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم أن التقييم الوطني لمخاطر المناخ خلص إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون له آثار متتالية ومركبة ومتزامنة على الحياة في أستراليا، التي يقطنها أكثر من 27 مليون نسمة.


وقال وزير المناخ كريس بوين "نعيش تغير المناخ الآن.. لم يعد مجرد تنبؤ أو توقعات، بل أصبح واقعًا ملموسًا، وقد فات الأوان لتجنب أي آثار".


وخلص التقرير إلى أن 1.5 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية سيكونون معرضين لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار بحلول عام 2050.

كما أوردت صحيفة "أوست فرانس" الفرنسية، وبحلول عام 2090، سيكون حوالي ثلاثة ملايين شخص معرضين لخطر ارتفاع منسوب مياه المحيطات.


ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر في قيمة العقارات الأسترالية إلى 611 مليار دولار أسترالي (682 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2050، وقد تصل إلى 770 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2090.


وأشار التقرير إلى أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، فقد ترتفع الوفيات المرتبطة بالحرارة بأكثر من 400% في مدينة سيدني، أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان.


وتعرضت أستراليا، التي تعد من أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم، لانتقادات بسبب تعاملها مع العمل المناخي كمسئولية سياسية واقتصادية.


وقد كثفت حكومة حزب العمال، التي تمثل يسار الوسط، جهودها في السنوات الأخيرة لخفض الانبعاثات ونشر الطاقة المتجددة.


ويأتي تقرير اليوم في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا لنشر خطوتها التالية من أهداف خفض الانبعاثات، وهو التزام أساسي بموجب اتفاقية باريس التاريخية للمناخ.


ويأمل الكثيرون أن تكشف كانبرا عن أهداف أكثر طموحًا.

