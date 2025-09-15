كوريا الشمالية تعلن رفضها مطالب الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية أعلنت ، اليوم الاثنين، رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية مكرس بشكل دائم في قوانينها ولا رجعة عنه.

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان: خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه، مشيراً إلى عدم وجود علاقات رسمية لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً.



و أوضح البيان إن بيونغ يانغ ستعارض وترفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبكونها دولة مسؤولة ومسلحة نووياً، مستخدمة الاسم الرسمي للبلاد.

وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1994 بعد خلاف بشأن عمليات التفتيش النووية، متهمة واشنطن باستخدام الوكالة لانتهاك سيادتها.