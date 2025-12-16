التعليم العالي: مصر لم تكن بعيدة عن التشخيص للأمراض النادرة المعروفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن برنامج تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، ومصر لم تكن بعيدة عن التشخيص للأمراض النادرة المعروفة، موضحا أن الوصول لتدريب الأطباء لتشخيص المرض خطوة أولى ولكن توفير العلاج محور هام.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مؤتمر إطلاق برنامج رعاية للأمراض النادرة للأطفال، المنعقد الآن داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الجديدة، ان الرئيس السيسي تبنى الكثير من الأمراض النادرة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، من خلال التشخيص الدقيق ومتابعة الحالة وتوفير العلاج للحالة كلها وفق محاور متكاملة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية ، أن الجامعات قادرة على تجربة الأدوية من خلال التجربة، متابعاً كنت أطمح ببرنامج متكامل عند اكتشاف الحالات وتدريب الاطباء ثم ما بعد ذلك ليمتد البرنامج لما بعد التشخيص من خلال المتابعة وتوفير العلاج.