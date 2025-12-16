التعليم العالي: نسعى لتمكين شباب الأطباء من البرامج التدريبية لتحقيق جودة الخدمات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن البحوث التطبيقية بالشراكة مع الصناعة يتمثل توقيع برتوكول اليوم فى الرعاية للأمراض النادرة، للتعاون فى مواجهة هذه المشكلة.

وأشار إلى أن الإقاليم السبعة ممثلة فى هذا التعاون، وتستهدف الشراكة تمكين شباب الأطباء من البرامج التدريبية لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للطفل المصرى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع شراكة برنامج رعاية الأمراض النادرة، أن دعم الكوادر الطبية يساعدهم على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التعليم العالى لعقد توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة أسترازينيكا العالمية، في "مشروع رعاية للأمراض النادرة"، لتعزيز قدرات أطباء الأطفال في مصر، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتشخيص المبكر للأطفال المصابين بالأمراض النادرة