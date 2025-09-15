عائلات الرهائن تتهم نتنياهو: يُخرب كل صفقة للإفراج عن المحتجزين

قال منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في بيان صحفي يوم السبت: "أثبتت العملية... في قطر بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن الـ 48 وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتنياهو. "كل مرة تقترب فيها صفقة، يُخربها نتنياهو".

و نفت مجموعة كبيرة من أقارب الرهائن الاسرائيليين المحتجزين في فلسطين، ادعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي، متهمين نتنياهو بـ"التخريب" وكونه "عائقًا" أمام إنهاء حرب غزة.

وكان قد برّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم على مفاوضي حركة حماس في قطر، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، مدعيًا أن قتلهم كان سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

و أضافت عائلات الرهائن أنه عندما قصفت إسرائيل مبنىً يضم فريق حماس التفاوضي في الدوحة في 9 سبتمبر الحالي، كانت حماس قد صرّحت قبل أيام أنها تُراجع "أفكارًا" لوقف إطلاق النار من الولايات المتحدة - وهي مبادئ صرّح نتنياهو نفسه لاحقًا بأن إسرائيل وافقت عليها.

فشلت محاولة الاغتيال تلك في النهاية، حيث أعلنت حماس أنها قتلت خمسة أعضاء من المستوى الأدنى في الحركة ومسؤولًا أمنيًا قطريًا.